Fast fix: Gladbach schnappt sich Dänen-Talent Fraulo

Der Fohlenstall wird bald Zuwachs bekommen. Wie die dänische Tageszeitung ‚BT‘ berichtet, wechselt Mittelfeldjuwel Oscar Fraulo vom FC Midtjylland zu Borussia Mönchengladbach. Der 18-Jährige soll eine Ablöse in Höhe von zwei Millionen Euro kosten.

Für einen jungen Spieler fast ohne Profi-Einsätze ist das ein stolzer Betrag und zeigt, welch hohe Meinung sie bei der Borussia von Fraulo haben. Der Youngster, der am liebsten im zentralen Mittelfeld unterwegs ist, durfte bislang viermal für Midtjyllands erste Mannschaft ran.

Fraulos Vertrag läuft Ende des Jahres aus – auch in dieser Hinsicht haben es die zwei Millionen Euro Ablöse durchaus in sich. Sollten Spieler wie Lars Stindl (33) oder Florian Neuhaus (25) eines Tages die Fohlen verlassen, könnte der dänische U19-Nationalspieler in die Fußstapfen treten.