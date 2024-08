Müller bricht Uralt-Rekorde

Thomas Müller erreicht den nächsten Meilenstein als Profi des FC Bayern. Mit seiner Einwechslung beim heutigen Bundesliga-Auftakt gegen den VfL Wolfsburg steht der Offensivspieler zum 709. Mal für die Münchner in einem Pflichtspiel auf dem Feld. Damit zieht der frühere deutsche Nationalspieler mit Torwart-Legende Sepp Maier, dem bisherigen alleinigen Rekordhalter, gleich.

Damit nicht genug, in einer Statistik wird Meier von Müller sogar überholt: Mittlerweile blickt der 34-Jährige auf 474 Einsätze in Deutschlands Oberhaus zurück (Maier steht bei 473). Der Bundesligist bestätigt auf seiner Website: „Kein anderer Spieler stand in diesem Wettbewerb so häufig für den deutschen Rekordmeister auf dem Platz.“