Nach Schmähgesängen: UEFA ermittelt gegen Morata & Rodri

Die Entgleisungen bei den Feierlichkeiten der spanischen Nationalmannschaft zum EM-Triumph haben für Álvaro Morata (31) und Rodri (28) ein Nachspiel. Wie die UEFA mitteilt, hat der Fußballverband Ermittlungen gegen die beiden Leistungsträger von La Furia Roja eingeleitet. Während Morata sich öffentlich über DFB-Profi Jamal Musiala lustig gemacht hatte, war Rodri mit der Parole „Gibraltar ist spanisch“ aufgefallen, die der City-Profi mehrfach wiederholte.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Mitteilung heißt es: „Ein UEFA-Ethik- und Disziplinarinspektor wird ernannt, um einen möglichen Verstoß gegen die UEFA-Disziplinarordnung durch die Spieler Rodrigo Hernández Cascante und Álvaro Morata im Zusammenhang mit dem Verhalten während der öffentlichen Präsentation des Pokals der UEFA-Europameisterschaft 2024 am 15. Juli 2024 in Madrid zu untersuchen.“ Welche Konsequenzen Rodri und Morata drohen, ist bislang nicht abzusehen.