Werder im Rennen um Ballo-Touré

Der SV Werder streckt die Fühler nach Linksverteidiger Fodé Ballo-Touré (26) aus. Nach FT-Informationen zählen neben dem Bundesligisten auch der FC Bologna, der FC Everton und der FC Fulham zu den Interessenten. Ballo-Touré steht noch bis 2025 beim AC Mailand unter Vertrag.

Bei den Rossoneri, die vor zwei Jahren fünf Millionen Euro Ablöse an die AS Monaco gezahlt hatten, nahm er in der vergangenen Saison aber nur eine untergeordnete Rolle ein. Wettbewerbsübergreifend stehen 650 Einsatzminuten auf dem Konto.

Zu wenig für die Ansprüche des 15-fachen senegalesischen Nationalspielers, der einem Abschied aus Mailand offen gegenübersteht. Ob Werder das Rennen macht, bleibt abzuwarten. Nach Naby Keïta und Dawid Kownacki wäre Ballo-Touré der dritte Sommer-Neuzugang.