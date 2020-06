Spieler überstimmen Sarri | VAR „made in Madrid“?

Spieler überstimmen Sarri

Linksaußen oder Sturmzentrum? Diese Frage stellt sich derzeit mal wieder für Cristiano Ronaldo. Bei ‚Sky Italia‘ räumte dessen Trainer Maurizio Sarri ein, dass er den Superstar bei Juventus Turin eher auf der Neun sehe, das Offensiv-Trio Ronaldo, Paulo Dybala und Douglas Costa allerdings die andere Variante bevorzuge. Sarri gab dem Wunsch seiner Spieler nach und zieht nun die kritischen Fragen der italienischen Presse auf sich: Wer bestimmt bei Juve eigentlich die Aufstellung?

Krönt sich Klopp gegen Amtsinhaber City?

Trotz eines mageren 0:0 gegen Stadtrivale Everton am gestrigen Sonntag ist der Titelgewinn des FC Liverpool nur noch eine Frage der Zeit. Am übernächsten Spieltag könnte es soweit sein. Dann trifft die Klopp-Truppe auf Amtsinhaber Manchester City und würde mit einem Sieg alles klarmachen. Nicht nur die ‚Sun‘ dürfte die Vorstellung, dass sich der neue Titelträger gegen den alten die Premier League-Krone aufsetzt, durchaus reizvoll finden.

Katalonien schimpft über Reals VAR-Dusel

Real Madrid gelang am gestrigen Sonntagabend mit Ach und Krach sowie unter großzügiger Mithilfe des Video-Assistenten ein 2:1 bei Real Sociedad. Am Tag danach schäumt die katalanische Presse, die es naturgemäß nicht nur mit Reals gestrigem Gegner, sondern auch mit Titel-Rivale FC Barcelona hält. Die ‚Mundo Deportivo‘ nennt Reals Duselsieg „made in Madrid“ und die ‚Sport‘ vermutet sogar, dass Real über VAR-Entscheidungen bestimmen würde.