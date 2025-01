Tempo für die Offensive: Hannover leiht Matondo

Rabbi Matondo (24) kehrt nach Deutschland zurück und schließt sich bis zum Saisonende Hannover 96 an. Das gibt der Zweitligist offiziell bekannt. Der Flügelstürmer kommt per Leihe von den Glasgow Rangers, die Niedersachsen sichern sich dem Vernehmen nach eine Kaufoption. Sportdirektor Marcus Mann sagt: „Er bringt Fähigkeiten mit, mit denen unser Kader an Variabilität und Tiefe gewinnen wird. Sein Tempo und sein Antritt sind sicherlich außergewöhnlich. Zudem zeichnet er sich durch seine Dribblings aus, er hat einen guten Zug zum Tor und kann auch aus der Distanz gefährlich werden.“

Der pfeilschnelle Waliser stammt aus der Jugend von Manchester City und war 2019 für neun Millionen Euro zu Schalke 04 gewechselt. Bei den Knappen stand Matondo drei Jahre unter Vertrag, bevor er für drei Millionen Euro zu den Rangers ging. Für die Schotten absolvierte der zwölffache Nationalspieler bisher 67 Partien und sammelte dabei 20 Scorerpunkte. In dieser Saison kommt Matondo seit einer Oberschenkelverletzung im September kaum noch zu Einsatzzeiten. Die erhofft sich der Rechtsfuß nun in Hannover.