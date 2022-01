Frankfurt will Gonzalez vor Transferfrist

Eintracht Frankfurt bastelt kurz vor Ende des Transferfensters an der Verpflichtung eines neuen Abwehrspielers. Wie FT aus Frankreich erfuhr, befindet sich Oumar Gonzalez vom französischen Zweitligisten AC Ajaccio im Visier der Adlerträger. Die Gespräche zwischen beiden Klubs laufen derzeit und sollen noch bis Transferschluss abgeschlossen werden.

Gonzalez zählt bei Ajaccio zum Stammpersonal. In 18 Ligaspielen stand der 1,86 Meter große Rechtsfuß auf dem Platz und erzielte dabei drei Treffer. Der Vertrag des 23-Jährigen läuft beim Klub aus Korsika noch bis 2023.

In Frankfurt könnte der kamerunische U23-Nationalspieler perspektivisch Evan N’Dicka (22) ersetzen, der im Sommer in sein letztes Vertragsjahr bei der SGE gehen würde. Mit Hrvoje Smolcic (21/HNK Rijeka) steht ein Eintracht-Neuzugang für die Innenverteidigung nach bestandenem Medizincheck so gut wie fest.