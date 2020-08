Chelsea schnappt sich Chilwell

Der FC Chelsea holt Ben Chilwell (23) von Leicester City an Bord. Wie die Blues offiziell mitteilen, unterzeichnet der Engländer einen Fünfjahresvertrag bei den Londonern. Die Ablösesumme für den Linksverteidiger beträgt dem Vernehmen nach umgerechnet rund 55 Millionen Euro.

„Ben bringt trotz seines jungen Alters reichlich Erfahrung auf höchster Ebene mit, die er in der Premier League, der Champions League und auf internationaler Ebene gesammelt hat. Wir sind zuversichtlich, dass er sich sehr schnell daran gewöhnen wird, ein Chelsea-Spieler zu sein. Da der Spielplan für 2020/21 besonders vollgepackt ist, ist er eine fantastische Ergänzung des Kaders, den man braucht, um Titel kämpfen zu können“, kommentiert Chelseas Sportdirektorin Marina Granovskaia die Verpflichtung.

Nach zähen Verhandlungen bekommt Frank Lampard nun auch die gewünschte Verstärkung für die linke Abwehrseite. Bei Leicester City mauserte sich Chilwell zu einem der Leistungsträger in der vergangenen Spielzeit. In der abgelaufenen Saison stand der Engländer in 33 Pflichtspielen auf dem Platz und steuerte drei Tore sowie vier Assists bei.