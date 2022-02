Newcastle: Trippier mit Knochenbruch im Fuß

Newcastle United muss längere Zeit auf Winter-Neuzugang Kieran Trippier verzichten. Wie die Magpies mitteilen, brach sich der 31-Jährige im Spiel gegen Aston Villa (1:0) am Sonntag einen Knochen im linken Fuß.

Der Rechtsverteidiger avancierte für Newcastle seit seinem Wechsel zum Hoffnungsträger im Abstiegskampf. Zur Ergebniswende trug Trippier unter anderem mit zwei Freistoßtoren in vier Partien bei.

🤕 Kieran Trippier is set to be sidelined for #NUFC's upcoming fixtures after fracturing a bone in his foot during yesterday's win over Aston Villa.



Wishing you a speedy recovery, @trippier2.



