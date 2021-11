Verlässt Schmidt die PSV?

Roger Schmidt könnte die PSV Eindhoven am Saisonende verlassen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, spricht derzeit vieles für einen Abschied am Saisonende. Der Vertrag des deutschen Trainers beim niederländischen Spitzenklub läuft dann aus.

Zwar würde die PSV gerne verlängern, Schmidt strebe aber nochmal ein neues Abenteuer – etwa in Spanien oder England – an. Von der Insel habe es zuletzt bereits Anfragen von Tottenham Hotspur und dem FC Everton gegeben. Auch in der Bundesliga wird der 54-Jährige immer wieder mal gehandelt.