Fàbregas im FT-Interview über Como Calcio, Tchouaméni & Messi

FT: Cesc, nach dem FC Arsenal, dem FC Barcelona, FC Chelsea und der AS Monaco entdecken Sie nun eine neue Liga und eine neue Kultur. Warum haben Sie sich für Como Calcio in der italienischen Serie B entschieden?

Cesc Fàbregas: Das Projekt von Como Calcio ist sehr interessant, da es hier viel zu entwickeln und zu verwirklichen gibt. Genau aus diesem Grund habe ich mich entschieden, in die Aktionärsstruktur dieses Vereins einzutreten. Ich bleibe in erster Linie ein Spieler, aber ich engagiere mich sehr für die Jugend, insbesondere für die Reservemannschaft, und habe auch in diesem Bereich viel Freude. Was den Wettbewerb betrifft, so hatten wir einen komplizierten Saisonstart, insbesondere da unser Trainer aus gesundheitlichen Gründen gehen musste. Aber seit der Ankunft von Moreno (Longo, Anm. d. Red.) geht es langsam bergauf. Natürlich ist es nicht einfach, um den Klassenerhalt zu kämpfen und seit Beginn der Saison in einer unangenehmen Situation in der Tabelle zu sein, aber ich bin gekommen, um langfristig zu helfen. Es werden viele Dinge in die Wege geleitet, um den Verein auf allen Ebenen zu verbessern. Es gibt ein Projekt für ein neues Stadion, aber auch ein neues Trainingszentrum, das gerade erst übergeben wurde. Eines der Ziele ist es, eine Infrastruktur zu schaffen, die es uns ermöglicht, in die Serie A zurückzukehren. Wenn möglich innerhalb von drei Jahren, aber auch dort zu bleiben.

Sie lernen also ein neues Trainingszentrum in Como kennen, nachdem Sie das neue Leistungszentrum des AS Monaco besucht haben. Haben Sie einige Ideen aus La Turbie importiert?

Alles, was ich im Laufe meiner Karriere gesehen habe, sowohl auf als auch neben dem Platz, ist eine Quelle der Inspiration. Als ich in Monaco ankam, war das Projekt des neuen Zentrums gerade erst angelaufen und es war interessant, den Bau des Komplexes nach und nach zu beobachten, bis man ihn schließlich zu Beginn der letzten Saison betreten durfte. Der Verein hat auch ein neues Gebäude für das Trainingszentrum errichtet. Man sieht, dass sie große Anstrengungen unternommen haben, um ihre Spieler, insbesondere die jüngeren, weiterhin gut auszubilden und ihnen die Möglichkeit zu geben, Fortschritte zu machen und auf höchstem Niveau zu leisten. In diesem Sinne sollten wir uns sicherlich an diesem Modell in Como orientieren, um die Entwicklung unserer jungen Talente zu fördern.

Wenn man Ihnen zuhört, hat man den Eindruck, dass Sie viel Wert auf die Weitergabe an die Jüngsten legen und dass Sie beginnen, den Fußball mit den Augen eines Trainers zu sehen.

Ich fühle mich in erster Linie als Spieler, aber das Weitergeben ist für mich zu einem sehr wichtigen Aspekt geworden. Ich habe mit vielen großen Spielern zusammengespielt und viele Ratschläge erhalten, als ich meine ersten Schritte bei Arsenal machte. Ich habe das Glück, in den Vereinen, die ich durchlaufen habe, viel Erfahrung gesammelt zu haben. Natürlich möchte man etwas weitergeben, wenn man mit den Jüngsten in Kontakt kommt und die Jahre vergehen! Ich bin froh, dass ich die vielen jungen Talente, die ich dort kennengelernt habe und die sich heute auf höchstem Niveau behaupten, beraten und fördern konnte. Auch wenn ich der AS Monaco auf dem Platz nicht so viel helfen konnte, wie ich es mir gewünscht hätte. Es hat mir Spaß gemacht und das tue ich auch heute noch in Italien. Es stimmt, dass mir das jeden Tag mehr die Überzeugung gibt, dass ich mich eines Tages in der Rolle des Trainers entfalten kann.

Ihre Rolle als großer Bruder wurde von vielen Spielern gelobt, allen voran von Aurélien Tchouaméni. Erzählen Sie uns, wie Sie seine Entwicklung wahrgenommen haben?

Mit Aurélien haben wir viel gesprochen, uns viel ausgetauscht, auch als er in die französische Nationalmannschaft reinschaute. Er hat mich aufgrund meiner Erfahrung und meiner Erlebnisse in Vereinen wie Arsenal, Chelsea und Barcelona um viele Ratschläge gebeten. Ich war sehr glücklich, ihm helfen zu können. Ich sah schnell, dass er kein Spieler wie jeder andere war. Das erste Mal sah ich ihn bei einem Meisterschaftsspiel gegen Bordeaux mit Monaco. Ich saß auf der Bank und war von seiner Leistung beeindruckt gewesen. Wir waren geschlagen worden und ich erinnere mich, dass ich einen unserer Assistenten fragte: „Wer ist denn dieser Mittelfeldspieler in Bordeaux?“ Als er zu uns kam, hatte er eine kleine Eingewöhnungsphase und machte dann nur noch Fortschritte und bestätigte alles, was ich von ihm hielt.

Stimmt es, dass Sie Barça seinen Namen zugeflüstert haben? Glauben Sie, dass er mit seinem Wechsel zu Real Madrid die richtige Wahl getroffen hat und trauen Sie ihm zu, bei der Weltmeisterschaft in Katar eine wichtige Rolle zu spielen?

Ja, es stimmt, dass ich Barça von Aurel erzählt habe. Sie wollten mit den Vorbereitungen für die Nachfolge von Sergio Busquets beginnen und er war für mich der perfekte Spieler. Aber das war zu einem Zeitpunkt, als Barça das Geld ausging und ich glaube, dass sie nicht mehr als 40 Millionen Euro bieten konnten. Seitdem hat er für 100 Millionen Euro bei Real unterschrieben, wo er Stammspieler ist und für die französische Nationalmannschaft unverzichtbar geworden ist. Für mich hat Aurélien keine Grenzen!

Lassen Sie uns ein wenig über Ihren Freund Lionel Messi sprechen. Nach einer durchschnittlichen Saison in der Ligue 1 sieht man jetzt den Messi aus Barça-Zeiten. Was hat sich Ihrer Meinung nach im Vergleich zum letzten Jahr geändert?

Bevor er nach Paris kam, kannte Lionel nur einen einzigen Verein. Er war immer sehr mit Barcelona und Barça verbunden. Seine ganze Familie musste von einem Tag auf den anderen ihren Kokon verlassen, obwohl er dort sehr glücklich war, seine Kinder dort zur Schule gingen und er vorhatte, seine Karriere dort zu beenden! Wissen Sie, wir sind nicht nur Profifußballer, sondern auch Menschen und es ist nicht immer einfach, alles so gut wie möglich zu managen. Er und seine Familie haben eine neue Umgebung, ein neues Land und eine neue Liga kennengelernt und man merkt jetzt an seinen Leistungen, dass Lionel in Paris sehr glücklich ist. Das spürt man auch auf dem Spielfeld, wo man den wahren Messi wiederfindet. Was seine Zukunft bei PSG betrifft? Ich weiß nicht, wir sprechen nicht darüber, das bleibt etwas sehr Persönliches.

Es gibt vor allem ein Gerücht, das ihn mit David Beckham und Inter Miami in Verbindung bringt, ein Projekt, an dem Sie beteiligt sein sollen.

(lacht) Ja, ich habe dieses Gerücht in den letzten Tagen gesehen. Im Moment gibt es nichts. Wie ich schon sagte, bin ich sehr glücklich in Como in diesem neuen Projekt, das mir sehr wichtig ist. Lionel seinerseits ist auf die Weltmeisterschaft und PSG fokussiert.