Hoeneß reagiert auf RB-Gerücht

Sebastian Hoeneß will von einem möglichen Wechsel zu RB Leipzig erstmal nichts wissen. Am gestrigen Donnerstag sagte der Trainer des VfB Stuttgart zur Meldung des ‚kicker‘, wonach eine „heiße Spur“ nach Leipzig führe: „Diesmal konnte ich wirklich nur schmunzeln.“

In den Augen des 42-Jährige war das Thema bloß „aufgewärmt“ – tatsächlich gilt Hoeneß schon längst als Kandidat bei RB, aber auch bei Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen. Sein Vertrag beim VfB gilt noch bis 2027. Für fünf bis acht Millionen Euro Ablöse darf er die Schwaben verlassen, muss die entsprechende Klausel in seinem Vertrag aber schon bis Ende April ziehen. Am heutigen Freitagabend (20:30 Uhr) trifft Hoeneß mit dem VfB zur Eröffnung des 24. Spieltags der Bundesliga auf den FC Bayern.