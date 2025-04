„Keine zwei Meinungen“: Baumann fällt nach BVB-Crash aus

Oliver Baumann wird der TSG Hoffenheim am Samstag (15:30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach fehlen. Wie die TSG mitteilt, hat der Kapitän eine Gehirnerschütterung erlitten. Der Keeper war in der vergangenen Woche in der Nachspielzeit mit dem Knie von Carney Chukwuemeka zusammengerauscht, im unmittelbaren Anschluss erzielte Borussia Dortmund das entscheidende 3:2.

„Meine Diagnose zeigt exemplarisch, dass es auf dem Rasen um die Sicherheit der Spieler geht, die aus solchen Situationen im schlimmsten Fall sogar Folgeschäden davontragen können. Deswegen kann es im Interesse der Gesundheit der Spieler keine zwei Meinungen geben, das Spiel bei möglichen Kopfverletzungen sofort zu unterbrechen – unabhängig davon, wie sich die Spielsituation in diesem Moment darstellt“, wird Baumann in der Vereinsmitteilung zitiert. Die TSG hatte sich nach der Partie vehement über die Entscheidung beschwert. Gegen Gladbach wird statt des 34-Jährigen wieder Luca Philipp (24) zwischen den Pfosten stehen.