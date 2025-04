Statt Hertha: Boldt verhandelt mit zwei weiteren Klubs

Hertha BSC bekommt bei den Verhandlungen mit Manager Jonas Boldt Konkurrenz aus der Bundesliga. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht der 43-Jährige nicht nur mit dem Hauptstadtklub in intensivem Kontakt, sondern auch mit der TSG Hoffenheim und dem Zweitligatabellenführer 1. FC Köln. In beiden Vereinen steht die aktuelle sportliche Führung in der Kritik und könnte einem Umbruch zum Opfer fallen.

Während bei den Geißböcken Sportchef Christian Keller vor allem in Fankreisen stark umstritten ist, wird die bedenklich schlechte Saison im Kraichgau vor allem den erst im Sommer installierten Andreas Schicker (Geschäftsführer Sport) und Sportdirektor Frank Kramer angelastet. Boldt galt bis vor Kurzem als aussichtsreichster Kandidat bei der Hertha. Zwischen dem Klub und dem Ex-HSV-Boss soll es jedoch unterschiedliche Auffassungen über die strukturelle und personelle Ausrichtung geben. Boldt fordert mehr Macht als die Hertha-Verantwortlichen ihm geben wollen. Daher sind die Verhandlungen mittlerweile ins Stocken geraten.