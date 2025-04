Hertha arbeitet an Tabakovic-Coup

Kehrt Haris Tabakovic nach einem Jahr zurück nach Berlin? Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge arbeitet Hertha BSC an einer Rückholaktion des bosnischen Mittelstürmers. Das größte Problem stelle neben der Ablöse dabei das Gehalt dar – bei der TSG Hoffenheim kassiert Tabakovic zwei Millionen Euro pro Saison.

In den Kraichgau war der 30-Jährige im vergangenen August für drei Millionen Euro gewechselt. Im Hoffenheim-Trikot konnte Tabakovic nur dreimal einnetzen, letztmals Anfang März. Für die Hertha hatte er zuvor 25 Tore in 39 Spielen erzielt. Vertraglich gebunden ist Tabakovic an die TSG noch bis 2027.