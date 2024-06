Niederlande: De Jong verpasst die EM

Die Niederlande muss bei der Europameisterschaft auf Frenkie de Jong verzichten. Dies bestätigte der niederländische Verband am Montagabend im Anschluss an das Testspiel gegen Island (4:0). Anders als zuletzt erhofft ist die Knöchelverletzung des zentralen Mittelfeldspielers, die er sich Ende April im La Liga-Topspiel mit dem FC Barcelona gegen Real Madrid (2:3) zugezogen hat, nicht gut genug ausgeheilt, um an der EM-Endrunde teilzunehmen.

„Ich bin traurig und enttäuscht. Leider braucht mein Knöchel mehr Zeit. Es wäre eine große Ehre gewesen, mein Land zu vertreten. Aber jetzt werde ich das Team von der Seitenlinie aus unterstützen“, erklärt der 27-Jährige via Social Media. Als möglicher Nachrücker für de Jong gilt Ian Maatsen (22) von Borussia Dortmund. Die Niederländer starten am 16. Juni (15 Uhr) gegen Polen in das Turnier. Ihre Gruppe D komplettieren Frankreich und Österreich.

Update 8:13 Uhr: Nicht nur de Jong, sondern auch Mittelfeld-Kollege Teun Koopmeiners hat es erwischt. Der 26-Jährige von Atalanta Bergamo zog sich beim Aufwärmen eine Muskelverletzung zu. Über die Schwere der Verletzung werden nun Untersuchungen Aufschluss geben.