England: White ersetzt Alexander-Arnold

Ben White rückt mit Verspätung in den finalen EM-Kader der englischen Nationalmannschaft. Das verkünden die Three Lions offiziell. Der 23-jährige Innenverteidiger ersetzt Trent Alexander-Arnold vom FC Liverpool, der sich im Testspiel gegen Österreich (1:0) am vergangenen Mittwoch eine Verletzung im Hüftbereich zugezogen hatte.

White steht noch bis 2024 bei Brighton & Hove Albion unter Vertrag. Bei den Seagulls ist er unumstrittener Stammspieler in der Abwehrzentrale, 39 Pflichtspiele stehen in dieser Saison zu Buche. Für die englische Nationalmannschaft lief er bisher zweimal auf.