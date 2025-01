BVB raus: Sucic vor Wechsel nach Italien

Petar Sucic von Dinamo Zagreb wird seine Heimat im Sommer verlassen. Fabrizio Romano berichtet, dass der 21-Jährige, an dem auch Borussia Dortmund interessiert war, sich mit Inter Mailand über einen Wechsel im kommenden Transferfenster geeinigt hat. Jetzt müssen die beiden Vereine noch die Ablöseverhandlungen abschließen.

Der Sechser ist ein großes Talent, bereits fünfmal spielte er in der kroatischen Nationalmannschaft. Seit Mitte November fehlt Sucic Dinamo mit einem Mittelfußbruch, zuvor hatte er unter anderem in der Champions League mit zwei Toren in drei Spielen auf sich aufmerksam gemacht. Sein Arbeitspapier in Zagreb läuft aktuell noch bis 2028.