Nottingham holt nächsten Botafogo-Profi

Nottingham Forest greift erneut bei Botafogo zu. Nach der Verpflichtung von Mittelstürmer Igor Jesus (24) wechselt auch dessen Teamkollege Jair Cunha aus Brasilien zu den Engländern. Der 20-jährige Innenverteidiger unterschreibt bei Nottingham einen Vertrag bis 2030 und kostet eine kolportierte Ablöse von zwölf Millionen Euro.

Sportchef Ross Wilson sagt: „Jair ist ein junges Talent, das während seiner Zeit in Brasilien seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat, und wir freuen uns, ihn unter Vertrag genommen zu haben. Jair hat sich in Brasilien hervorragend entwickelt und hat nun mit seinem Wechsel in die Premier League neue Ziele vor Augen. Wir sind sicher, dass er hier in Nottingham herzlich in der Mannschaft aufgenommen werden wird.“