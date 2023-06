Update bei Churlinov: Schalke-Wechsel vom Tisch

Dass Darko Churlinov vom FC Burnley in der kommenden Saison für den FC Schalke 04 aufläuft, ist nahezu ausgeschlossen. Nach FT-Informationen war das Angebot der Knappen nicht ausreichend, um den nordmazedonischen Nationalspieler von einem Wechsel zu überzeugen. Zunächst legt der 22-Jährige nach einer schwerwiegenden Blutvergiftung ohnehin seinen Fokus auf die Reha.

Die erlittene Sepsis war die Folge einer Zahn-Operation, wie FT erfuhr. Churlinov kam per Charterflug vor wenigen Tagen zurück nach England. Dort wurde der Rechtsfuß nach FT-Informationen erneut operiert, um größere Mengen an Flüssigkeit aus der Lunge zu entfernen. Wie lange die Reha andauern wird, ist noch nicht abzusehen. Dementsprechend ist auch ein Transfer im Sommer erst einmal in weite Ferne gerückt.

