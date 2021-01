Arsenal verpflichtet Ryan

Der FC Arsenal legt auf der Torhüter-Position nach. Wie die Gunners offiziell verkünden, kommt Mat Ryan (28) auf Leihbasis bis zum Saisonende von Brighton & Hove Albion. „Mat wird unseren Kader mit seiner Erfahrung auf höchstem Niveau weiter verstärken“, erklärt Edu, Technischer Direktor bei den Londonern.

Mit der Verpflichtung von Ryan reagiert Arsenal auf den jüngsten Abgang von Ersatztorhüter Matt Macey. Zudem sah sich die bisherige Nummer zwei, Alex Rúnarsson, nach einer unsicheren Vorstellung gegen Manchester City im Dezember harscher Kritik von Seiten der Fans ausgesetzt. Ryan soll nun die Situation im Tor der Gunners beruhigen.

