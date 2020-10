Völler über Rashica: „Er ist nicht abgeschrieben“

Rudi Völler bekräftigt, dass Milot Rashica (24) im Winter erneut ein Thema bei Bayer Leverkusen sein wird. „Er ist nicht abgeschrieben“, so Bayers Geschäftsführer Sport gegenüber dem ‚kicker‘, auch wenn es „keinen Automatismus“ gebe, den kosovarischen Angreifer in der Winterpause von Werder Bremen herzulotsen.

Über die in letzter Minute gescheiterte Rashica-Leihe sagt Völler: „Es ist bekannt, woran der Wechsel scheiterte. Wir wollten ihn ausleihen, Werder wollte ihn lange Zeit verkaufen. Erst am letzten Tag zeichnete sich eine Option ab. Die Umsetzung wurde schwierig, wir haben letztlich keine Einigung gefunden. Dann klappt es eben nicht. Ein ganz normaler Vorgang, keine Schuldzuweisungen.“

So seien alle drei Parteien am Ende enttäuscht gewesen – auch Leverkusen. „Er hätte uns ja angesichts der vielen Spiele in kurzer Zeit helfen können mit seinen Qualitäten“, bedauert der ehemalige DFB-Teamchef. In der noch jungen Bundesliga-Saison erzielte Bayer in keiner seiner vier Partien mehr als ein Tor. Rashica hätte zur Torgefahr der Werkself sicher seinen Beitrag leisten können.