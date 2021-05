Van Dijk verkündet EM-Absage

Virgil van Dijk (29) vom FC Liverpool wird nicht zum Kader der niederländischen Nationalmannschaft bei der anstehenden Europameisterschaft gehören. Im Interview mit vereinseigenen Medien sagt der Innenverteidiger: „Ich habe das Gefühl, dass es vom physischen Standpunkt ausgehend die richtige Entscheidung ist, dass ich nicht zur Europameisterschaft fahre und stattdessen meine Reha fortsetze.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Van Dijk will sich auf die nächste Saison mit den Reds optimal vorbereiten: „Mein voller Fokus wird also auf der Vorbereitung für die neue Saison mit dem Verein liegen. Das ist ein realistisches Ziel, also freue ich mich darauf. Natürlich bin ich sehr enttäuscht, die Europameisterschaft zu verpassen, aber ich muss es akzeptieren. Es ist hart, aber ich bin mit der Entscheidung im Reinen.“