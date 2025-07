60 Millionen: Einigung im Elanga-Poker

Anthony Elanga zieht es von Nottingham Forest zu Newcastle United. Das geht aus übereinstimmenden Berichten von ‚The Athletic‘ und Fabrizio Romano hervor. Beide Klubs haben sich auf eine Ablösesumme in Höhe von umgerechnet 60 Millionen Euro plus Boni für den Flügelspieler geeinigt. Der 23-Jährige wird bei den Magpies einen Vertrag bis 2030 unterzeichnen.

Der Medizincheck ist bereits gebucht und soll in den kommenden 48 Stunden stattfinden. Elanga stammt aus der Jugend von Manchester United und war 2023 für 16 Millionen Euro zu den Tricky Trees gewechselt. In der vergangenen Saison war der schwedische Nationalspieler einer der wichtigsten Offensivposten des Klubs, sammelte 17 Scorerpunkte in 38 Partien.