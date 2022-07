M‘gladbach: Netz hat Corona

Luca Netz muss in der Vorbereitung auf die neue Saison kürzertreten. Wie Borussia Mönchengladbach mitteilt, wurde der 19-jährige Linksverteidiger im Trainingslager positiv auf das Coronavirus getestet. Netz befinde sich nun in Isolation im Teamhotel und in ärztlicher Betreuung.

Der deutsche U21-Nationalspieler war im vergangenen Sommer für zwei Millionen Euro von Hertha BSC an den Niederrhein gewechselt. In seiner ersten Gladbach-Saison bestritt Netz 26 Pflichtspiele, in denen er fünf Assists lieferte.