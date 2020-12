„Der große Wunsch“: DFB will Klopp als Löw-Nachfolger

Joachim Löw bleibt Bundestrainer, darauf verständigte sich das DFB-Präsidium am vergangenen Montag. Der 60-Jährige, seit bereits 14 Jahren im Amt, soll die deutsche Nationalmannschaft mindestens zur EM im kommenden Sommer führen.

Mindestens. Denn was bei allen Diskussionen zuletzt gerne vergessen wurde: Löws Vertrag beim DFB ist noch bis 2022 datiert. Erreicht er beim bevorstehenden Turnier das Mindestziel Halbfinale, will der Nationalverband auch so lange mit ihm weiterarbeiten. Das berichtet die ‚Sport Bild‘.

Heim-WM 2024 mit Klopp?

In zwei Jahren soll dann endgültig Schluss sein. In puncto Nachfolge haben sie beim DFB offenbar auch schon einen klaren Favoriten. Dem Bericht der ‚Sport Bild‘ zufolge ist es „der große Wunsch“ des DFB, mit Jürgen Klopp als Bundestrainer bei der Heim-EM 2024 anzutreten.

Das gewünschte Szenario: Löw hält sich bis zur Winter-WM in Katar 2022 im Amt, scheidet dann Anfang 2023 aus und der aktuelle Trainer des FC Liverpool übernimmt. Ob es so kommt, bleibt für den Moment aber Zukunftsmusik. Klopps Vertrag an der Anfield Road ist bis 2024 datiert – das geht mit genannten DFB-Plänen nicht überein. Ob er ihn erfüllt, steht auf einem anderen Blatt.