Fulham will Willian halten

Der FC Fulham hat Willian (34) ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorgelegt. Wie die Cottagers mitteilen, gehört der routinierte Brasilianer zu einem Quintett, das trotz auslaufender Verträge über den Saisonwechsel hinaus gehalten werden soll. Zehn weitere Spieler werden vom Premier League-Klub verabschiedet, bei drei Spielern wurde eine Option zur automatischen Verlängerung aktiviert.

We can confirm the Club's released and retained list ahead of the 2023/24 season.



Thank you and good luck to all our departing players. 👏