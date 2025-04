City will Shootingstar Sara

Manchester City richtet den Blick auf der Suche nach Verstärkung für das zentrale Mittelfeld in die Türkei. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato sind die Skyblues an Gabriel Sara von Galatasaray interessiert. In den vergangenen Wochen hat es bereits direkten Kontakt zwischen Verein und Spielerseite gegeben.

Die Verantwortlichen von City sind von dem Profil des 25-jährigen Brasilianers angetan und sehen ihn als ideale Verstärkung des Kaders. Sara ist im Zentrum des türkischen Rekordmeisters gesetzt und kommt in dieser Saison auf 28 Ligaspiele, in denen er zwei Tore erzielen und sieben weitere vorbereiten konnte. Der Linksfuß kam erst im vergangenen Sommer für 18 Millionen von Norwich City zu Galatasaray, was ihn zum teuersten Einkauf der Vereinsgeschichte macht. Sein Vertrag läuft noch bis 2029.