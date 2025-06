Ex-Schalker Geraerts findet neuen Verein

Karel Geraerts hat bei einem neuen Verein unterschrieben. Wie Stade Reims mitteilt, bindet sich der Belgier bis 2027 mit der Option auf eine weitere Spielzeit an den französischen Zweitligisten. In der vergangenen Saison war der 43-Jährige Ende September beim FC Schalke 04 entlassen worden.

Für den Trainer ist es inklusive Schalke-Engagement erst die zweite Station außerhalb Belgiens, wo er zuvor bei Union St. Gilloise an der Seitenlinie gestanden hatte. In Reims muss Geraerts ein neues Team aufbauen, nachdem der Verein in der Relegation gegen den FC Metz verlor und letztlich in die Ligue 2 abgestiegen ist.