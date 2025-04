Medien: Alonso hat sich entschieden

Die Meister-Entscheidung konnte Bayer Leverkusen mit einem Heimsieg gegen den FC Augsburg (2:0) noch um eine Woche verschieben. Am kommenden Wochenende hat es nun aber der FC Bayern selbst in der Hand, sich mit einem Sieg bei RB Leipzig zum 34. Mal zum Deutschen Meister zu krönen.

Im Anschluss könnte Xabi Alonso seine Zukunftsentscheidung bekanntgeben. Wie Sacha Tavolieri beim Schweizer ‚Sky‘-Ableger berichtet, ist die Entscheidung aber mittlerweile gefallen. Der Baske wird die Werkself im Sommer verlassen, „in den kommenden Wochen“ soll dies auch offiziell verkündet werden.

Vertrag vorverhandelt

Mehr noch: Laut dem Bezahlsender hat sich Alonso entschieden, das Erbe von Carlo Ancelotti bei Real Madrid anzutreten. Der persönliche Vertrag sei schon vorverhandelt, im Bernabéu erhalte der 43-Jährige einen Zweijahresvertrag.

Ancelotti wird mit Madrid zwar die Saison doch noch zu Ende führen, am 25. Mai, dem letzten Spieltag in La Liga und somit noch vor der Klub-WM, ist aber Schluss für den Italiener. Ob Alonso bereits beim Turnier in den USA an der Seitenlinie stehen wird, bleibt offen.