Werder: Gerüchte um neuen Rechtsverteidiger

Werder Bremen signalisiert offenbar Interesse an Manolis Saliakas vom FC St. Pauli. Dem griechischen Nachrichtenportal ‚Sportime.gr‘ zufolge hat der Bundesligist den in den vergangenen Wochen so überzeugenden Rechtsverteidiger als mögliche Verstärkung für die kommende Saison ins Visier genommen.

Bei Werder ist Mitchell Weiser (28) hinten rechts gesetzt und zählt zu den absoluten Leistungsträgern. Dahinter wird es allerdings eng: Backup Felix Agu (23) plagt sich häufiger mit Verletzungen herum, sodass zuletzt die positionsfremden Leonardo Bittencourt (29) und Romano Schmid (23) aushelfen mussten.

Saliakis wiederum ist noch bis 2025 an St. Pauli gebunden. Ähnlich wie Weiser zeigt der 26-Jährige ausgeprägten Offensivdrang und könnte dementsprechend auch in Werners momentan bevorzugtem 3-5-2 als Schienenspieler agieren.