Ajax verpflichtet Idrissi

Flügelstürmer Oussama Idrissi kehrt in die Eredivisie zurück und läuft künftig für Ajax Amsterdam auf. Wie der niederländische Rekordmeister bestätigt, wird der 24-Jährige bis zum Ende der laufenden Spielzeit ausgeliehen.

Zwischen 2015 und 2020 bestritt Idrissi bereits 127 Spiele im niederländischen Oberhaus für den FC Groningen und AZ Alkmaar. Im vergangenen Sommer folgte dann der Wechsel zum FC Sevilla. Bei den Spaniern kam der zweifache marokkanische Nationalspieler allerdings nur sporadisch zum Einsatz.

We'll give you a sign when... 🇲🇦#Idrissigns