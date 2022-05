Bayer 04: Wechselverbot für Schick

Bayer Leverkusen sperrt sich mit aller Macht gegen einen Abgang von Patrik Schick (26). „Patrik Schick ist für uns immens wichtig. Er fühlt sich hier wohl. Wir wollen ihn halten. Er steht nicht zum Verkauf“, verdeutlicht Geschäftsführer Fernando Carro gegenüber dem ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘.

Bis 2025 ist Schick noch an Bayer gebunden, eine Ausstiegsklausel beinhaltet der Vertrag nicht. Unter anderem wurde der torgefährliche Linksfuß, dem in dieser Saison bislang 22 Treffer in 25 Partien gelangen, mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.