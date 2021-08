FC Bayern: Bundesliga-Alternative zu Adli?

Der FC Bayern hat es auf Amine Adli abgesehen. Der beste Spieler der vergangenen Ligue 2-Saison soll als vierter Flügelstürmer nach München kommen – doch die Verhandlungen gestalten sich zäh.

Die vom FC Toulouse aufgerufenen zehn Millionen Euro wollen die Bayern nicht zahlen. Aus dem ‚Bild‘-Podcast Bayern-Insider geht hervor, dass der Rekordmeister anbot, eigene Talente als Tauschmasse in den Deal zu integrieren, Toulouse aber ablehnte.

Verhängnisvoller Bayern-Chat

Unterdessen haben die Franzosen ihr 21-jähriges Juwel suspendiert. Laut ‚Bild‘-Reporter Christian Falk ging dieser Maßnahme ein nicht abgesprochener Videochat mit Bayern-Verantwortlichen voraus. Die Lage bei Adli ist also verzwickt.

Und so verwundert es nicht, dass sich die Bayern nach Alternativen umsehen. Wie Falk weiter berichtet, könnte statt Adli ein möglichst deutschsprachiger Bundesliga-Flügelstürmer den Weg an die Säbener Straße werden. Ein Name fällt in diesem Zusammenhang aber nicht.