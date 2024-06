Leipzig: Gerücht um West Hams Antonio

Michail Antonio könnte unter Umständen bald in der Bundesliga auf Torejagd gehen. Die englische Boulevardzeitung ‚The Sun‘ bringt den bulligen Jamaikaner mit RB Leipzig in Verbindung. Ganz alleine sollen die Sachsen mit ihrem Interesse am 34-Jährigen von West Ham United nicht sein. Insbesondere Nottingham Forest scheint die Bemühungen um Antonio zu intensivieren.

Hinzu kommen dem Bericht zufolge noch zwei Klubs aus der MLS und grundsätzliches Interesse vom FC Fulham. Antonios Vertrag bei den Hammers läuft in wenigen Tagen aus. In der vergangenen Spielzeit erzielte der zwölfmalige Nationalspieler sieben Tore in wettbewerbsübergreifend 33 Partien. In Leipzig könnte Antonio als zusätzlicher erfahrener Backup neben Yussuf Poulsen (30) für die gesetzte Doppelspitze bestehend aus Benjamin Sesko (21) und Loïs Openda (24) fungieren.