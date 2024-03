Weltklasse-Schnäppchen: Mittelstädt vom Absteiger zum EM-Stammspieler?

Fakten:

Alter: 27

Position: Linksverteidiger

Verein: VfB Stuttgart

Profispiele/Scorerpunkte: 184/29

Unter der Anzeige geht's weiter

Werdegang

Maximilian Mittelstädt ist beim DFB kein Unbekannter. Von der U18 bis zur U21 sammelte der gebürtige Berliner 28 Einsätze, parallel gelang ihm der Schritt zum Bundesligaprofi. Doch so richtig gesetzt war Mittelstädt nie, galt beinahe schon als ewiges Talent. Mit dem Abstieg in der Vorsaison endeten seine elf Jahre bei der Hertha relativ sang- und klanglos. Mittelstädt stand dabei nur siebenmal in der Startelf.

Lese-Tipp

Bayern-Boss öffnet Nagelsmann die Tür

Beinahe überraschend blieb der Linksfuß aber trotzdem in der Bundesliga. Der VfB sicherte sich Mittelstädts Dienste für schlappe 500.000 Euro Ablöse. Anfangs als Kaderergänzung vorgesehen schnappte sich der 27-Jährige schnell einen Stammplatz, überzeugte auf ganzer Linie und reiste nun erstmals zur A-Nationalmannschaft des DFB.

Unter der Anzeige geht's weiter

Spielweise

„Er ist auch statistisch gesehen der mit Abstand beste Linksverteidiger in der Bundesliga und einer der Top4-Linksverteidiger der Welt“, begründete Julian Nagelsmann die Mittelstädt-Nominierung und verwies dabei auf die Belegbarkeit durch Daten. Und tatsächlich: Das Statistikportal ‚fbref.com‘ weist für Mittelstädt herausragende Werte auf.

Der Linksfuß ist gleichermaßen spiel- und zweikampfstark unterwegs. Zudem sammelte er immerhin schon sechs Torbeteiligungen im VfB-Trikot. Zuletzt setzte Sebastian Hoeneß ihn auch schon als invertierten Außenverteidiger ein. Heißt: Mittelstädt kann bei Ballbesitz nicht nur an der Außenlinie kleben, sondern auch ins zentrale Mittelfeld rücken, um dem Team im Ballvortrag weitere Stabilität zu verleihen. Eine Flexibilität, die auch das DFB-Team gut gebrauchen kann. Problem allerdings: Mit einem Topspeed von nur 32,45 km/h in der laufenden Saison ist Mittelstädt – wie viele weitere DFB-Stars – ziemlich langsam unterwegs.

Unter der Anzeige geht's weiter

Stimmen

Bundestrainer Julian Nagelsmann: „Maxi Mittelstädt ist aktuell der stabilste Linksverteidiger der Bundesliga: Offensiv extrem gut, defensiv hat er sich unglaublich gesteigert.“

Maximilian Mittelstädt: *„Es ist sehr, sehr schön, ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Ich freue mich auf die Jungs und alles, was kommt. Ich werde mein Bestes geben. Ich traue mir alles zu. Der Mannschaft in der Startelf zu helfen oder sie von der Bank zu pushen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Ich glaube, die Art, wie wir spielen, wie die Positionen interpretiert werden, kommt ihm entgegen und dass viele vielleicht gar nicht wussten, zu was er dann in der Lage ist.“

Perspektive

Die Linksverteidiger-Position ist seit mehr als einem Jahrzehnt die Baustelle schlechthin im DFB-Team. Nun darf sich Mittelstädt versuchen – ziemlich sicher wird er zumindest eines der anstehenden Länderspiele gegen Frankreich (Samstag, 21 Uhr) und die Niederlande (Dienstag, 20:45 Uhr) von Beginn an bestreiten. Überzeugt Mittelstädt, hat er als formstärkster deutscher Akteur für besagte Rolle hervorragende Karten, mit zur EM zu fahren und dort auch in der Startelf zu stehen. Die Konkurrenten heißen Benjamin Henrichs, von Hause aus Rechtsfuß, und David Raum.