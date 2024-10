Pajduch unterschreibt in Hoffenheim

Andreas Schicker wird auch in Zukunft mit Paul Pajduch an seiner Seite arbeiten. Wie die TSG Hoffenheim mitteilt, ist die Verpflichtung des 30-Jährigen von Sturm Graz in trockenen Tüchern. Pajduch wird neben dem neuen Sportgeschäftsführer Schicker als Technischer Direktor angestellt.

„Es ist ja bekannt, dass ich bei Sturm Graz in den vergangenen Jahren sehr gut und vor allem erfolgreich mit Paul Pajduch zusammengearbeitet habe. In dieser Zeit ist ein enormes Vertrauensverhältnis entstanden, sodass ich nie ein Geheimnis daraus gemacht habe, dass Paul mein absoluter Wunschkandidat für die vakante Stelle des Technischen Direktors hier in Hoffenheim war“, so Schicker, der sich für die Besetzung mitverantwortlich zeichnet.