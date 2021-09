Wolfsburg: Lacroix war „sauer“ über Wechselverbot

Maxence Lacroix hatte laut eigener Aussage an dem gescheiterten RB Leipzig-Wechsel zu knabbern. „Ein bisschen sauer“ sei er gewesen, erläutert der 21-Jährige im ‚kicker‘: „Es war schwer für mich. Ich bin jung, es war für mich das erste Mal, dass ich einige Angebote hatte. Ich wollte wechseln.“

Gescheitert ist der Deal letztendlich am Veto des VfL Wolfsburg, bei dem der Innenverteidiger einen noch bis 2024 gültigen Vertrag besitzt. Frustriert ist Lacroix mittlerweile nicht mehr. „Jetzt bin ich hier, spiele in der Champions League, wir haben Leipzig geschlagen, wir sind Erster in der Bundesliga – es ist perfekt, ich bin glücklich“, erklärt der Franzose, der versichert: „Ich bin zu 100 Prozent hier.“