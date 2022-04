UEFA-Fünfjahreswertung: Leipzig und Frankfurt sammeln Punkte

In der Champions League dominieren spanische und englische Klubs. Der FC Villarreal schaffte die Überraschung mit einem Remis (1:1) im Rückspiel gegen den FC Bayern und sichert La Liga Punkte für die Fünfjahreswertung. Im Halbfinale stehen außerdem Real Madrid, der FC Liverpool und Manchester City.

Die Niederlande büßt die Spitzenposition in der Saisonwertung ein. Grund dafür sind die guten Ergebnisse der Engländer in der Königsklasse, aber auch das souveräne Weiterkommen von West Ham United in der Europa League, das ihr Auswärtsspiel gegen Olympique Lyon mit 3:0 gewann. Die PSV Eindhoven hingegen strich die Segel nach einer Heimniederlage gegen Leicester City.

Das Ausscheiden der Bayern wird durch die Erfolge von RB Leipzig (gegen Atalanta Bergamo) und Eintracht Frankfurt (gegen den FC Barcelona) kompensiert. In der Europa League zeigen sich die deutschen Teams in dieser Saison überraschend stark und sammeln Punkte für den internationalen Vergleich. Dank der Glasgow Rangers bekommt auch der Punktestand von Schottland erneut Zuwachs.

UEFA-Fünfjahreswertung

(in Klammern das Streichergebnis)

1 England 105.355 (20.071)

2 Spanien 95.427 (19.714)

3 Italien 75.902 (17.333)

4 Deutschland 74.070 (9.857)

5 Frankreich 59.748 (11.500)

6 Portugal 53.382 (9.666)

7 Niederlande 48.300 (2.900)

8 Österreich 38.850 (9.750)

9 Schottland 36.100 (4.000)

10 Russland 34.482 (12.600)

Saisonwertung 2021/22

1 England 19.714

2 Niederlande 18.200

3 Frankreich 18.083

4 Spanien 17.714

5 Deutschland 15.071

6 Italien 14.714

7 Portugal 12.916

8 Österreich 10.400

9 Serbien 9.500

10 Griechenland 8.000

Stand: 15. April 2022