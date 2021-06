Silva & Kostic: Glasner will kämpfen

Oliver Glasner hofft weiter auf einen Verbleib seiner begehrten Topstars Filip Kostic (28) und André Silva (25) bei Eintracht Frankfurt. „Natürlich kämpfen wir dafür, dass die Spieler hierbleiben, weil es außergewöhnlich gute, wichtige Spieler sind“, so der neue SGE-Trainer auf der heutigen Pressekonferenz, „jeder der Spieler weiß, was er am Klub hat.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Sie wissen“, führt Glasner fort, „dass sie hier bei einem ambitionierten Klub sind, dass sie hier sehr gut aufgehoben sind.“ Andererseits: „Im Fußball wissen wir bis Anfang September nicht, was passiert.“ Nach Angaben von Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche befinde man sich weiterhin im Austausch mit Silva und Kostic, deren Verträge jeweils bis 2023 datiert sind.