Zürich findet Foda-Nachfolger

Der FC Zürich hat einen neuen Trainer gefunden. Wie die Eidgenossen offiziell bestätigen, übernimmt Genesio Colatrella „die erste Mannschaft ad interim, bis die Nachfolge geregelt ist“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Colaterlla zeichnete sich bislang für die U21 des FCZ verantwortlich. Franco Foda trat erst im Sommer die Nachfolge von Meistertrainer André Breitenreiter an, der sich gen TSG Hoffenheim verabschiedet hatte. Am vergangenen Mittwoch wurde Foda in Zürich von seinen Aufgaben entbunden.