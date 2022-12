Operation & lange Pause für Jesus

Gabriel Jesus wird seine bei der WM erlittene Verletzung wohl noch einige Zeit mit sich herumtragen. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, muss sich der brasilianische Nationalspieler einer Operation unterziehen. Das Innenband im Knie sei betroffen, weshalb mehrere Monate Pause drohen.

Der 25-Jährige kam bei der laufenden WM in allen Gruppenspielen für Brasilien zum Einsatz und verletzte sich in der Partie gegen Kamerun (0:1). Für den FC Arsenal stand er zuvor in 20 Pflichtspielen auf dem Platz. Ihm gelangen fünf Tore und sieben Vorlagen für die Gunners.

