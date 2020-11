Liverpool: Gomez erfolgreich operiert

Jürgen Klopp muss länger auf Joe Gomez verzichten. Wie der FC Liverpool offiziell bestätigt, wurde der Innenverteidiger am heutigen Donnerstagvormittag in London erfolgreich am linken Knie operiert. Im Training mit der englischen Nationalmannschaft hatte sich der 23-Jährige am gestrigen Mittwoch eine Sehne abgerissen.

Die Reds haben in diesem Jahr vor allem in der Defensive mit Verletzungen zu kämpfen. Mitte Oktober riss sich Abwehrchef Virgil van Dijk (29) das Kreuzband. Wann Gomez zurückkehren wird, steht nicht fest: „Es wird kein Zeitplan für seine Rückkehr festgelegt. Die Verletzung wird ihn aber einen beträchtlichen Teil der verbleibenden Spielzeit außer Gefecht setzen“, ist der wenig optimistischen Pressemitteilung zu entnehmen.

.@J_Gomez97 has today undergone successful surgery to repair a tendon in his left knee.



The issue was isolated to Gomez’s tendon, with no damage to any other associated knee ligaments and Joe will now begin a rehabilitation programme with our medical team 💪