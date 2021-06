Bericht: Lazio will Brandt ausleihen

Lazio Rom hat offenbar großes Interesse daran, Julian Brandt von Borussia Dortmund auszuleihen. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, will Lazio-Sportdirektor Igli Tare den deutschen Nationalspieler für ein Jahr in die italienische Hauptstadt holen, zeigt sich aber auch bereit, eine Kaufplicht in das Geschäft zu integrieren.

Dem BVB schwebt eine Ablöse zwischen 25 und 30 Millionen Euro vor. Für die Laziali offenbar zu viel, um Brandt sofort fest zu verpflichten. Ein Treffen mit Vermittlern fand dem Bericht zufolge bereits gestern in Mailand statt. Für die Römer gilt der 25-Jährige als Sommer-Transferziel Nummer eins.

In der abgelaufenen Saison kam Brandt wettbewerbsübergreifend zwar auf respektable 45 Einsätze, seine Entwicklung in Dortmund stagniert aber trotzdem. Über die Rolle des Ergänzungsspielers kommt Brandt nicht hinaus. Ein Wechsel nach Italien könnte einen wichtigen Impuls setzen, um der Karriere des offensiven Mittelfeldspielers neuen Schwung zu verleihen. Und eine Kaufpflicht würde dem BVB Planungssicherheit geben.