United nimmt Watkins ins Visier

Manchester United hat ein Auge auf Ollie Watkins von Aston Villa geworfen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, könnte Watkins im Falle eines Verkaufs von Rasmus Höljund (22) der Top-Kandidat für das Sturmzentrum der Red Devils sein. Dem Bericht zufolge gibt es bereits erste Kontakte zwischen den Villans und United. Das Arbeitspapier des 29-Jährigen läuft in Birmingham noch bis 2028.

Watkins wechselte im Jahr 2020 für 34 Millionen Euro Ablöse vom FC Brentford zu Aston Villa. Seitdem entwickelt sich der 18-fache englische Nationalspieler stetig zu einem der Top-Stürmer der Liga und traf in jeder Saison für Villa zweistellig. In der vergangenen Spielzeit kam er wettbewerbsübergreifend auf 54 Einsätze, in denen er 31 Scorer erzielte (17 Tore, 14 Vorlagen). Aktuell liegt der Fokus in Manchester allerdings darauf, den Transfer von Bryan Mbeumo zu finalisieren.