Osimhen kündigt Gespräche an

Victor Osimhen hält sich bei der Frage nach einem möglichen Vereinswechsel bedeckt. „Ich weiß nicht, was die Zukunft hergibt. Ich denke, dass ich auf einem guten Weg bin. Am Ende der Saison werde ich mich mit meinen Agenten hinsetzen und alles besprechen“, sagt der Stürmer der SSC Neapel gegenüber ‚Sport1‘. In Italien steht der 24-jährige Nigerianer noch bis 2025 unter Vertrag.

Osimhen kündigt an: „Auch mit dem Verein werde ich Gespräche führen. Ich bin Neapel unheimlich dankbar. Wir werden gemeinsam eine gute Lösung finden.“ Vor allem Manchester United hat den Torjäger im Visier, aber auch beim FC Chelsea, Manchester City und Paris St. Germain ist er ein konkretes Thema. Um die 100 Millionen Euro Ablöse sind im Gespräch. Über seine weniger erfolgreiche Zeit beim VfL Wolfsburg sagt Osimhen: „Wolfsburg war für mich eine gute Chance, um zu wachsen. Ich habe auch aus diesen Rückschlägen gelernt. Die Zeit in Wolfsburg hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin.“

