100-Millionen-Rennen um Osimhen – Bayern raus?

„Ich arbeite so hart daran, meinen Traum zu verwirklichen, eines Tages in der Premier League zu spielen“, schilderte Victor Osimhen vor wenigen Tagen seine Zukunftspläne. Laut ‚Sky‘ will der Torjäger der SSC Neapel schon zur kommenden Saison den nächsten Schritt gehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aus seiner Wunschliga sollen der FC Chelsea, Manchester United und auch Manchester City konkretes an Osimhen bekunden. Die Konkurrenz beim Guardiola-Team dürfte dabei am größten sein. Schließlich spielt dort Tormaschine Erling Haaland, zudem soll Weltmeister Julián Álvarez in Kürze verlängern.

Lese-Tipp

Napolis Überraschungscoup Kim: „Der beste Verteidiger der Welt“

Chelsea sucht derweil händeringend nach einem torgefährlichen Neuner und bei United ist offen, wie es mit Leihstürmer Wout Weghorst weitergeht, der in bislang 16 Einsätzen zweimal traf. Ein Thema ist Osimhen aber nicht nur in England.

Unter der Anzeige geht's weiter

PSG und Bayern dran?

‚Sky‘ zufolge beobachten Paris St. Germain und der FC Bayern den 24-jährigen Nigerianer ebenfalls. Die Münchner seien aber angesichts der zu erwartenden Ablöse keine ernsthafte Option. Zwischen 90 und 110 Millionen Euro werde sich die Forderung aus Neapel bewegen.

Die Italiener selbst hatten im Sommer 2020 noch 75 Millionen Euro an den OSC Lille überwiesen. Vor allem in der laufenden Saison zahlt Osimhen zurück: Nach 27 Pflichtspielen steht der ehemalige Wolfsburger bei 26 Torbeteiligungen (21 Tore, fünf Assists). Mit jedem weiteren Treffer kommt Osimhen seinem Traum von der Premier League ein Stück näher.