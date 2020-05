96: Bleibt Hansson in Holland?

Hannover 96-Akteur Emil Hansson könnte über den Sommer hinaus in den Niederlanden bleiben. Laut der ‚Bild‘ würde der RKC Waalwijk die Leihe des 21-jährigen Schweden gerne in der kommenden Saison fortsetzen. Hansson wechselte in der Rückrunde zum holländischen Ligaschlusslicht und stand in sieben Pflichtspiele über 90 Minuten (ein Treffer) auf dem Platz.

Auch andere Vereine aus der Eredivisie sind dem Bericht zufolge auf den Linksaußen aufmerksam geworden. Ein konkretes Angebot für Hansson gibt es bislang nicht. Eine erneute Leihe sei wahrscheinlicher. Hannover zahlte im vergangenen Sommer 500.000 Euro an Feyenoord Rotterdam. Nach 14 Zweitligaspielen wurde Hansson auf eigenen Wunsch verliehen.