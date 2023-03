Bayer 04: Schick vorerst keine Option

Bayer Leverkusen muss beim Europa League-Achtelfinalrückspiel am morgigen Donnerstag (21 Uhr) gegen Ferencváros Budapest auf Patrik Schick verzichten. Der Stürmer klagt erneut über Leistenprobleme, die ihn bereits im Winter mehrere Monate außer Gefecht gesetzt hatten. Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes äußerte sich gegenüber Medienvertretern: „Patrik hat immer noch Probleme, dass er nicht trainieren kann. Er hat immer noch Schmerzen an der Stelle. Deswegen kann er nicht mit nach Budapest.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In der laufenden Saison lief der 27-jährige Torjäger für die Werkself in 23 Partien auf. Mit drei Treffern in der Bundesliga und einem im DFB-Pokal bleibt der Linksfuß aber weit hinter den Erwartungen zurück. Fraglich bleibt, ob der Mittelstürmer rechtzeitig zum Duell mit dem FC Bayern München am kommenden Sonntag (17:30 Uhr) fit wird.

Lese-Tipp

Bayer 04: „Alonso hat an Sicherheit gewonnen“