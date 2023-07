Schick-Ersatz: Leverkusen holt Boniface

Bayer Leverkusen reagiert auf den langfristigen Ausfall von Patrik Schick und bedient sich auf dem Transfermarkt. Die Leverkusener verpflichten Victor Boniface von Royale Union Saint-Gilloise. Der Mittelstürmer unterschreibt beim Bundesligisten einen Fünfjahresvertrag.

Geschäftsführer Sport Simon Rolfes freut sich auf den Neuzugang: „Wir hatten Victor Boniface bereits seit längerem auf dem Radar. Sein Auftreten im direkten Duell hat unsere positive Einschätzung dann absolut bestätigt. Victor ist ein sehr präsenter, schwer zu bespielender Mittelstürmer, der allein durch seine Körperlichkeit eine Herausforderung für jeden Abwehrspieler darstellt. Darüber hinaus ist er auch schnell und technisch versiert.“

Für den belgischen Vizemeister war Boniface in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend an 34 Treffern (22 Tore, zwölf Vorlagen) in 55 Spielen beteiligt. Seine Qualitäten stellte der 22-Jährige auch gegen die Werkself selbst unter Beweis. Im Viertelfinale der Europa League erzielte der Nigerianer das zwischenzeitliche 1:0 in der BayArena.

Kostspieliger Transfer

Günstig ist Boniface offenbar nicht. Dem Vernehmen nach überweist Bayer inklusive Bonuszahlungen bis zu 27,5 Millionen Euro an Saint-Gilloise, die den Angreifer erst vor einem Jahr für vergleichsweise magere zwei Millionen Euro verpflichtet hatten. Zudem sollen sich die Belgier eine Weiterverkaufsbeteiligung von 15 Prozent gesichert haben.